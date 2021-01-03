Великобритания позволит смешивать вакцины от коронавируса

Людям можно будет сделать сочетание двух прививок от коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании позволять делать прививки против коронавируса различными вакцинами, несмотря на отсутствие исследований смешивания доз.

Это позволят делать только в редких случаях. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Великобритании опубликовало рекомендации по которым гражданам можно сделать сочетание двух прививок, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

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"Если та же вакцина недоступна, или если первый получен препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - говорится в сообщении.

Не рекомендуется смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

В рекомендациях обращают внимание, что следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной. Однако если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут ввести другие вакцины.

Греческое правительство продолжил и усилил до 11 января карантин из-за пандемии коронавируса. Запрещены все виды деятельности и услуг, которые были разрешены к Рождеству.