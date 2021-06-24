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четверг, 24 июня 2021 12:47

Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море

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Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
23 июня Россия заявила, что открыла огонь против британского эсминца HMS Defender. Фото: pravda.com

В Великобритании показали видео с эсминца HMS Defender, который преследовали российские самолеты и корабли в Черном море во время прохождения недалеко от Севастополя.

Корреспондент BBC находился на борту британского судна и снял момент на камеру.

На видео видно, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем и предупреждают его об открытии огня, если тот не изменит курс.

"Если вы не измените курс, я открываю огонь", - предупреждали с российского катера.

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В ролике слышен звук выстрелов. Однако они звучат далеко от британского эсминца.

По словам корреспондента BBC, во время прохождения мимо Крыма вблизи эсминца было около 20 военных самолетов РФ. Некоторые из них пролетали слишком низко над судном.

Россия открыла предупредительное бомбометание по британскому эсминцу Defender в Черном море неподалеку от мыса Фиолент, Крым. РФ заявила, что британское судно нарушило российскую границу. Корабль покинул "территориальное море России" после открытия стрельбы.

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