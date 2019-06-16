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воскресенье, 16 июня 2019 10:11

Великобритания отправит спецназовцев в Персидский залив

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Великобритания отправит спецназовцев в Персидский залив
Великобритания отправит спецназовцев в Персидский залив/фото:royalnavy

Великобритания планирует отправить 100 спецназовцев в район Персидского залива после атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает The Sunday Times.

На британской военно-морской базе в Бахрейне, открытой в 2018 году, сформируют подразделение сил быстрого реагирования, в которое войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута.

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Планируется, что ни будут патрулировать море на кораблях чтобы защитить британские военные и торговые корабли от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.

План по отправке спецназовцев 16 июня обсудит правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям (COBRA).

Издание отмечает, что официально о миссии не объявляли, поскольку британское Минобороны не хочет обострения ситуации в регионе.

13 июня в Оманском заливе атаковали 2 нефтяных танкера. По предварительным данным, инцидент произошел на расстоянии 45 км от иранского побережья.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран.

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Дата
16
июня

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