Великобритания отказывается от российской нефти

Российские поставки все еще составляют 8% от общего импорта в Британию. Фото: "Новинарня"

Правительство Великобритании намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. Соответствующее решение было принято 8 марта, пишет "Европейская правда".

Этот переходный период даст рынку, предприятиям и цепям поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, составляющий 8% спроса в Британии. Британия менее зависит от российского ископаемого топлива, чем многие европейские страны. В то же время, российские поставки все еще составляют 8% от общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из России.

Лондон решил объявить о таком шаге вместе с США, которые объявили о полном запрете на импорт российской нефти, газа и угля.

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Соединенные штаты Америки запретили весь импорт российской нефти и газа 8 марта, заявил президент США Джо Байден. Также президент США сообщил, что поставки оборонного оборудования каждый день прибывают в Украину. США координируют поставки с Германией, Финляндией и Нидерландами.