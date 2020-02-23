Великобритания обновит паспорта граждан

Великобритания изменит паспорта граждан. Фото: JKL

Великобритания после выхода из ЕС обновит паспорта граждан.

Министр внутренних дел Великобритании Притти Патель отметила, что уже с марта 2020 британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта. Об этом сообщает Sky News.

"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", - обьяснила она.

Введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середине 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

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31 января Великобритания вышла из Европейского Союза. До конца 2020 года будет переходный период. Обе стороны будут придерживаться правил Общего рынка и Таможенного союза ЕС. Брюссель и Лондон будут готовить новое торговое соглашение. Сотрудничать в сферах науки, климата, борьбы с терроризмом и внешней политики, в частности, санкций против России.