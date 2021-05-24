Великобритания ищет возможности для санкционного давления на Беларусь

Лондон обеспокоен арестом оппозиционера Романа Протасевича. Фото: Reuters

Великобритания рассмотрит введение ограничительных мер в отношении трубопроводов Северный поток-2 и Ямал-Европа.

На такие шаги пошли после ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которого сняли с самолета Ryanair после экстренной посадки в Минске, передает ТАСС.

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"Был упомянут Северный поток и другие возможности для санкционного давления. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они готовы пойти", - заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами.