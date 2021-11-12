Ведут под дулами автоматов: как мигранты преодолевают путь в Беларусь

Беженцы прибывают в Беларусь из стран "с миграционным риском". На территории этих государств созданы вербовочные центры, где людям гарантируют за определенную плату отправить их в страны Евросоюза, в частности, в Германию. Фото: reuters.com

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский описал механизм, которым пользуются беженцы из стран Ближнего Востока, чтобы попасть в Евросоюз через Минск.

Беженцы прибывают в Беларусь из стран с "миграционным риском", в которых нет боевых действий. На территории этих государств созданы вербовочные центры, где людям гарантируют за определенную плату отправить их в страны Евросоюза, в частности, в Германию, рассказал Монастырский в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Людей переправляют в Минск самолетами как туристов", - говорит Денис Монастырский.

В Беларуси их содержат в санаториях, в лагерях, в терминалах, после чего под дулами автоматов их сопровождают до границы. Для перевозки мигрантов используют автобусы.

После этого они переходят к атаке. Мы видели видео, где они пытаются вернуться в то место, откуда вышли. Им военные на английском языке кричат ​​"гоу бек!" - то есть возвращайтесь в том направлении, куда мы вас ведем. А ведут они на польскую границу", - рассказал он.

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По словам Монастырского, тысячи мужчин, женщин и детей, которые находятся в нескольких метрах от польской границы, представляют глобальную опасность. Ранее подобная ситуация наблюдалась на границе с Литвой. В скором времени может возникнуть и на украинской границе.

По данным польских пограничников, за последние несколько месяцев они пресекли более 27 тыс. попыток пересечения государственной границы с Польшей.

Немецкие пограничники говорят о резком росте пересечения незаконных мигрантов, которых они останавливают на польско-немецкой границе. Таковых за последние недели было более 7 тыс.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.