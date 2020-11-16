Вдова экс-сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием, подала в суд иск против России

Экс-сотрудник ФСБ, отравленный радиоактивным полонием, Александр Литвиненко. Фото: Getty Images

Вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, который умер 14 лет назад в Британии от отравления радиоактивным полонием, подала против России иск в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает The Guardian.

Марина Литвиненко требует 3,5 млн € компенсации за отравление мужа. В своем иске вдова требует компенсации около 2 млн € убытков, которые заработал бы ее муж. Еще 1,5 млн € требуется как штраф за нарушение ее прав.

Юристы вдовы доработали иск, женщина подала в суд еще в 2007 году. В иске призывают признать связь между различными убийствами и покушениями в странах Европы, к которым, как отмечается, имели отношение российские спецслужбы. Среди перечисленных покушений - отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (2018 год) и российского оппозиционера Алексея Навального (2020 год).

"Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования ... Это было преступление, заказанный государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения", - отметила вдова.

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Литвиненко был сотрудником советских и российских спецслужб (1988-1999), затем - оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина. Впоследствии Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года в Лондоне Литвиненко встретился с экс-сотрудником ФСБ Андреем Луговым, после чего попал в больницу с отравлением. Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года от лучевой болезни, которую вызвало отравление полонием-210. Расследование Великобритании установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Однако они неоднократно отрицали свою причастность к этому. Скрипалей отравили в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в этом российские спецслужбы, в том числе офицеров Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, которые работали под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым русским оказался 45-летний Сергей Федотов, его настоящее имя - Денис Сергеев. Впоследствии также стало известно, что к отравлению Скрипалей причастен еще один подозреваемый. Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа. На следующий день его отправили самолетом в Германию. Впоследствии немецкое правительство и Организация по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".