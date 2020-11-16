Вдова экс-сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием, подала в суд иск против России

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 981
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1431
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 432
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 612
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1044
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 495
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
10
5
14
5
Совместные роды и декрет — украинка о рождении дочери в Дании
Совместные роды и декрет — украинка о рождении дочери в Дании
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
На границе Молдовы начались столкновения
На границе Молдовы начались столкновения
Взрывы и стрельба: что происходит на марше в Минске
Взрывы и стрельба: что происходит на марше в Минске
Водометами разогнали коронавирусный протест
Водометами разогнали коронавирусный протест
Видео
Все видео
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
В Карабах вылетели почти 2 тыс. российских миротворцев: видео
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Трансляцию из Белого дома прервали на телевидении
Интервью
1/5
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
1 Просмотров: 189
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 729
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2115
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1278
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 756
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 15:54

Вдова экс-сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием, подала в суд иск против России

  Комментировать
Вдова экс-сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием, подала в суд иск против России
Экс-сотрудник ФСБ, отравленный радиоактивным полонием, Александр Литвиненко. Фото: Getty Images

Вдова бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, который умер 14 лет назад в Британии от отравления радиоактивным полонием, подала против России иск в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает The Guardian.

Марина Литвиненко требует 3,5 млн € компенсации за отравление мужа. В своем иске вдова требует компенсации около 2 млн € убытков, которые заработал бы ее муж. Еще 1,5 млн € требуется как штраф за нарушение ее прав.

Юристы вдовы доработали иск, женщина подала в суд еще в 2007 году. В иске призывают признать связь между различными убийствами и покушениями в странах Европы, к которым, как отмечается, имели отношение российские спецслужбы. Среди перечисленных покушений - отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии (2018 год) и российского оппозиционера Алексея Навального (2020 год).

"Прошло почти 14 лет с тех пор, как убили моего мужа. Нам пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования ... Это было преступление, заказанный государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения", - отметила вдова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навального могут повторно отравить в России

Литвиненко был сотрудником советских и российских спецслужб (1988-1999), затем - оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина. Впоследствии Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании.

В ноябре 2006 года в Лондоне Литвиненко встретился с экс-сотрудником ФСБ Андреем Луговым, после чего попал в больницу с отравлением. Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года от лучевой болезни, которую вызвало отравление полонием-210. Расследование Великобритании установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Однако они неоднократно отрицали свою причастность к этому.

Скрипалей отравили в городе Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в этом российские спецслужбы, в том числе офицеров Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, которые работали под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым русским оказался 45-летний Сергей Федотов, его настоящее имя - Денис Сергеев. Впоследствии также стало известно, что к отравлению Скрипалей причастен еще один подозреваемый.

Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа. На следующий день его отправили самолетом в Германию. Впоследствии немецкое правительство и Организация по запрещению химического оружия заявили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вдова экс-сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием, подала в суд иск против России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

В Харькове провели исторический радиоэфир

Янукович стал премьером

Сценарий вампирской мелодрамы "Сумерки" написали за выходные

Анорексия: как распознать болезнь

Украинцы за рубежом создали академию наук

Ханский дворец построили на месте битвы двух змей

Самое читаемое
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 28134
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 12681
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 9180
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 8289
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
Раскованная Деми Роуз показала сексуальные формы в купальнике: горячие кадры
8
 Просмотров: 8046
Мир
В Азербайджані повідомили, скільки мирних жителів померли в Карабасі
В Азербайджані повідомили, скільки мирних жителів померли в Карабасі Просмотров: 72
Популисты показывают все худшие результаты - какая польза Украине от выборов в Молдове
Популисты показывают все худшие результаты - какая польза Украине от выборов в Молдове
 Просмотров: 171
Разработчики еще одной вакцины от коронавируса объявили о ее эффективности
Разработчики еще одной вакцины от коронавируса объявили о ее эффективности Просмотров: 279
Экс-кандидат в президенты Беларуси выступил за новые санкции против режима Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Беларуси выступил за новые санкции против режима Лукашенко Просмотров: 297
Додон хочет обжаловать свое поражение в суде
Додон хочет обжаловать свое поражение в суде Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
3
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
3
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Голосов: 488
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть