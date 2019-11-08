Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 405
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 828
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1989
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2169
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5094
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1674
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5508
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6759
Фото
Все фото
5
8
6
6
4
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Не оторвать взгляда: украинка показала магию каньона Антилопы
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
В России взорвался танкер: есть жертвы
В России взорвался танкер: есть жертвы
Видео
Все видео
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Российских пропагандистов высмеяли на Мировом форуме за демократию
Показали, как астронавты спят в космосе
Показали, как астронавты спят в космосе
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
По черноморскому городу пронесся смерч
По черноморскому городу пронесся смерч
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1053
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 783
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3546
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 234
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 09:37

Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму

  Комментировать
Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу &quot;Украина против России&quot; по Крыму
Суд ООН объявит свое решение. Фото: prm.ua

Сегодня, 8 ноября, Международный суд ООН в Гааге, Нидерланды, объявит важное решение по делу "Украина против России".

"Это будет сложный день и важный одновременно. Завтра (8 ноября. - Gazeta.ua) станет понятно, какой именно подход будет применять Суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или Суд примет позицию Украины и будет обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

"Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Или суд встанет на защиту сотен людей, пострадавших от спонсируемого Россией терроризма, включая жертвами катастрофы MH17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе? Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра", - пишет Зеркаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The New York Times ошиблось в границах Украины

Украина подала иск в 2017-м. Россия нарушила международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков в Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном ней Крыму.

В июне 2019-го Международный суд ООН начал слушание дела.

По состоянию на осень 2019-го российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около 1 тыс. единиц техники.

На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 32510
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 9423
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 8937
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8488
Украинскую отаманшу убил предатель
Украинскую отаманшу убил предатель
 4 Просмотров: 8019
Мир
Польша на рекордную сумму оштрафует "Северный поток-2"
Польша на рекордную сумму оштрафует "Северный поток-2" Просмотров: 558
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
 Просмотров: 999
Бундестаг не смог проголосовать поправки к газовой директиве
Бундестаг не смог проголосовать поправки к газовой директиве Просмотров: 576
В Германии рассказали о подготовке к встрече в "нормандском формате"
В Германии рассказали о подготовке к встрече в "нормандском формате" Просмотров: 153
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
Украинка рассказала об особенностях бизнеса на греческих продуктах
5
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
23
ГБР взялось за Софию Федыну
9
Кличко обвиняют в госизмене
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Украинскую отаманшу убил предатель
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
Голосов: 762
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua