Важный день: международный суд ООН объявит решение по делу "Украина против России" по Крыму

Суд ООН объявит свое решение. Фото: prm.ua

Сегодня, 8 ноября, Международный суд ООН в Гааге, Нидерланды, объявит важное решение по делу "Украина против России".

"Это будет сложный день и важный одновременно. Завтра (8 ноября. - Gazeta.ua) станет понятно, какой именно подход будет применять Суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или Суд примет позицию Украины и будет обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

"Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма. Или суд встанет на защиту сотен людей, пострадавших от спонсируемого Россией терроризма, включая жертвами катастрофы MH17, актов терроризма в Мариуполе, Краматорске, Волновахе? Ответ на этот вопрос мы узнаем завтра", - пишет Зеркаль.

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Украина подала иск в 2017-м. Россия нарушила международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков в Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном ней Крыму.

В июне 2019-го Международный суд ООН начал слушание дела.

По состоянию на осень 2019-го российские оккупанты перебросили в Крым 31,5 тыс. военных и около 1 тыс. единиц техники. На полуострове находятся российские танки, бронированные машины, боевые средства артиллерии, авиации и флота.