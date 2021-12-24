Варфоломей заболел коронавирусом

Варфоломей призывает вакцинироваться Фото: Reuters

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился Covid-19.

Об этом в пятницу сообщило греческое агентство церковных новостей Romfea, пишет "Інтерфакс-Україна"

Коронавирус у патриарха обнаружили после очередного планового тестирования.

Ранее Варфоломей прошел полный курс вакцинации и сейчас у него выявили лишь легкие симптомы заболевания, тогда как "общее состояние является хорошим".

После установления диагноза глава Фанара посетил центральную больницу Стамбула для профилактического осмотра, поблагодарил тех, кто беспокоится о его здоровье, и призвал прививаться от коронавируса.

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15 декабря исполнилось три года, как на Объединительном соборе в святой Софии Киевской была создана Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем избрали митрополита Эпифания. Объединительный собор в Киеве созывал Варфоломей.