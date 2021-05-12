Вакцину от коронавируса будут тестировать на детях

В Индии проведут тестирование вакцины от коронавируса на детях. Фото: Reuters

В Индии планируют тестировать вакцину от коронавируса собственного производства Covaxin на детях от 2 до 18 лет.

Об этом сообщило издание NDTV.

Препарат производит индийская компания Bharat Biotech. В испытании возьмут участие 525 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработчики вакцины Pfizer предсказали окончание пандемии

"После детального обсуждения комитет Центральной организации по стандартизации лекарственных средств рекомендовал провести предложенные II и III фазы клинических испытаний коронавирусной вакцины, инактивированной цельным вирионом, в возрастной группе от 2 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Индия заявила в среду, что за последние сутки от коронавируса погибло рекордное количество людей – 4 205. Общее число погибших превысило четверть миллиона. В то же время ведущий вирусолог страны говорит, что рано говорить, достигла ли инфекция пика.