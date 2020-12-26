Вакцину от Covid-19 укололи более 260 тысяч израильтян

Израиль вакцинировал более 260 000 своих граждан. Фото: REUTERS

В Израиле первый из двух уколов вакцины от коронавируса получили уже 266 тыс. человек.

Правительство Израиля рассчитывает выйти на показатель в 150 тыс. вакцинированных от коронавируса ежедневно, затем в течение месяца первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян, сообщает Times of Israel.

"При скорости 150 тысяч вакцин, вводимых в день, (премьер Израиля, - ред.) Нетаньяху заявил, что в течение месяца 2,25 миллиона израильтян могут получить обе дозы вакцины", - отмечает издание.

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По состоянию на утро 26 декабря, в мире за время пандемии Covid-19 обнаружили у 80222603 человек. За указанный период от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1757985 больных. Выздоровели от недуга за этот период 56490167 пациентов.