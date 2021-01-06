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Вакцину Moderna позволили в ЕС

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Вакцину Moderna позволили в ЕС
Вакцина против коронавируса. Иллюстративное фото / Reuters

Агентство ЕС по лекарственным средствам одобрило вакцину Moderna от коронавируса, позволив в целом Евросоюзе 2-ю вакцину для борьбы с пандемией.

Одобрение прозвучало на фоне резкой критики медленных темпов одобрения вакцины в Евросоюзе. Об этом пишет The Independent.

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1-ю вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech одобрили перед Рождеством 25 декабря 2020-го. После этого ее начали распространять среди 27 стран ЕС. Обе вакцины требуют 2 уколов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн поздравила одобрение вакцины и заявила в Twitter: "Работаем на полную, чтобы сделать вакцину доступной в целом ЕС".

Вакциной Moderna легче пользоваться, по сравнению с вакциной Pfizer и BioNTech, потому что ее не нужно хранить при сверхнизких температурах -70°. Она уже получила одобрение в США, Канаде и Израиле.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что ожидает, что вакцина Moderna начнет распространяться в странах ЕС еще до следующей недели. Он был среди нескольких лидеров ЕС, которые ранее критиковали органы Евросоюза за медленное одобрения. Германия получит 2 млн доз Moderna в 1-м квартале и 50 млн доз целом 2021-го.

"Проблема заключается в нехватке производственных мощностей из-за спроса в мире", - сказал Спан.

Moderna заявила в понедельник, что увеличивает производство вакцины в этом году с 500 до 600 млн доз, добавив, что продолжает инвестировать и набирать персонал для создания потенциально до 1 млрд доз в течение 2021-го.

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