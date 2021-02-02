Вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно - Меркель

Меркель считает, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет каждый год. Фото: Reuters

В будущем прививаться от коронавируса нужно будет каждый год.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после проведения совместного заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтическими компаниями, которые производят вакцины от Covid-19, говорится в DW.

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"Возможно, нам придется делать прививки много лет. Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз ежегодно делаете прививки против новой мутации", - прокомментировала Меркель.

По ее словам, если появится новая мутация коронавируса и соответствующих лекарств не будет, то придется делать все сначала.

"Если этот вирус будет продолжать меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала", - отметила канцлер.

Возможность вакцинироваться от Covid-19 будет у каждого взрослого гражданина Германии уже к концу 3-го квартала 2021 года.