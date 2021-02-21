Вакцинированным от Covid-19 разрешат ходить на концерты, в рестораны и спортзалы

Израиль существенно смягчит карантин для вакцинированных от Covid-19 граждан Фото: pixabay.com

С 22 февраля Израиль существенно смягчит карантин для вакцинированных от Covid-19 граждан.

Об этом субботу, 20 февраля, во время брифинга рассказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Associated Press.

Отмечается, что дважды привиты или переболевшие жители страны смогут летать за границу, посещать культурные мероприятия, спортивные залы и рестораны. Для этого им нужно будет получить так называемый "зеленый паспорт".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

Его можно загрузить через электронное приложение, или же найти на правительственном веб-сайте и распечатать. Документ будет действовать в течение шести месяцев с даты получения второй инъекции.

"Зеленый паспорт постепенно открывает страну", - высказался глава правительства.

Он добавил, что доступ к медклинике, аптекам и супермаркетам будет открыт для непривитых граждан, однако воспользоваться другими услугами смогут только те жители, которые получили две дозы вакцины от Covid-19.

За полтора месяца Израиль провел самую быструю в мире кампанию вакцинации, сделав прививки почти половине из 9,3 миллиона населения. Но поскольку коронавирус все еще быстро распространяется, страна только недавно начала выходить из двухмесячной изоляции.

В то же время израильский министр здравоохранения Эдельштейн анонсировал появление рабочих мест, где сотрудники должны будут пройти вакцинацию, или же, в случае отказа, сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов.

Он также отметил, что вакцинация в Израиле не будет принудительной.

В Новой Зеландии началась вакцинация от коронавируса. Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech.