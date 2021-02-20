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суббота, 20 февраля 2021 14:47

Еще в двух странах стартует вакцинация от Сovid-19

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Еще в двух странах стартует вакцинация от Сovid-19
Новая Зеландия и Австралия начинают вакцинацию от коронавируса. Фото: Reuters

В Новой Зеландии началась вакцинация от коронавируса.

Прививки делают препаратом Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

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В понедельник компанию вакцинации начнут и в Австралии. Первыми прививки вакциной от Pfizer получат работники карантинных отелей, медики и пожилые люди в учреждениях по уходу за ними.

Новая Зеландия ожидает, что вакцинация 5-миллионного населения страны продлится год, а Австралия планирует сделать прививки 25 млн граждан до октября.

Министерство иностранных дел России предложило иностранным посольствам бесплатно вакцинировать от коронавируса их сотрудников российским препаратом "Спутник V".

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