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четверг, 16 декабря 2021 07:23

Вакцинацию Johnson&Johnson могут ограничить из-за тромбов - СМИ

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Вакцинацию Johnson&amp;Johnson могут ограничить из-за тромбов - СМИ
В США будут разбираться с вакцинами. Фото: Reuters

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США говорят об ограничениях использования вакцины Johnson&Johnson из-за образования тромбов.

Об этом говорят источники Washington Post.

Консультанты по вакцинам собирались в четверг. Консультативному комитету по практике иммунизации представят новые данные о вероятном увеличении с апреля частоты образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson&Johnson.

Проинформированный федеральный чиновник сказал, что в связи с этой проблемой погибли около девяти человек.

Высокий уровень сообщений о проблемах с тромбами составляет около одного случая на 100 тыс. доз. Его наблюдают у женщин в возрасте от 30 до 49 лет.

Вместо Johnson&Johnson могут рекомендовать вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna. Или рекомендации могут не изменять.

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Рекомендацию должен одобрить директор Центра Рошель Валенски, чтобы ее официально обнародовали.

В феврале 2022 года ожидается новая волна коронавируса в Украине. Если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, очередные вспышки инфекции будут проходить проще.

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Дата
16
декабря

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