Вакцинация от Covid-19 не будет принудительна - ВОЗ

Вакцинация от ковиа будет добровольной. Фото: interfax

Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации населения от вируса Covid-19.

Директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан сообщила об этом телеканалу NBC.

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По ее словам, руководство стран должно выстроить с гражданами уровень доверия к вакцине.

Особые рекомендации по вакцинации получат медицинские работники.

"Я не думаю, что мы предполагаем, что страны создадут мандат на вакцинацию. Хотя конечно, могут быть страны или ситуации в странах, где через профессиональные обстоятельства необходимо давать рекомендации по прохождению вакцинации", - сказала О'Брайан.

Стало известно, что большинство людей все еще остаются уязвимыми к коронавирусу.