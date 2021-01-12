Вакцинация от Covid-19. Человечество не получит коллективный иммунитет в 2021 году

В 41 стране уже ввели более 24 млн доз вакцины от Covid-19. Фото: REUTERS

Вакцинация от коронавируса в 2021 году не сможет создать коллективный иммунитет для человечества.

"Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых, мы не сможем достичь любого уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - заявила заместитель генерального директора по программам ВОЗ, доктор Сумия Сваминатан.

Она отметила, что даже отдельные группы вакцинированных в нескольких странах не смогут защитить людей во всем мире.

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В 41 стране уже ввели более 24 млн доз вакцины от Covid-19. Обычно нужно 2 прививки, поэтому учитывается число введенных доз, а не число людей, прошедших вакцинацию. Китай, Америка и Израиль вошли в тройку стран по числу граждан, котооые сделали прививки. В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных. Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.