Вакцина действует на новые штаммы коронавируса

Вакцина против коронавируса. Иллюстративное фото / Reuters

Согласно лабораторного исследования, проведенного американским производителем лекарств, вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна против ключевой мутации в новых вариантах коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР.

Исследования медицинского отделения Техасского университета показало, что вакцина эффективно нейтрализует мутацию вируса. Об этом пишет Reuters.

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По словам одного из ученых Pfizer в области вирусных вакцин Фила Дормитцера, мутация ответственна за большую передачу вируса. Поэтому были опасения, что она также может заставить вирус избежать нейтрализации антителами, образованными благодаря вакцине.

Исследования проводили на крови, взятой у людей, которых вакцинировали. Результаты их ограничены, потому что не рассматривают полный набор мутаций, обнаруженных в любом из новых вариантов вируса, который быстро распространяется.

Дормитцер сказал, что обнадеживает то, что вакцина оказалась эффективной против этой мутации, а также 15 других мутаций, по которым компания ранее тестировала.

Исследователи планируют провести аналогичные тесты, чтобы убедиться, что вакцина эффективна против других мутаций, выявленных в вариантах Великобритании и ЮАР, и надеются получить больше данных в течение нескольких недель.

Вакцины Pfizer/BioNTech и вакцины от Moderna при необходимости можно быстро настроить для устранения новых мутаций вируса.