"Вагнеровцы" рассказали новую версию пребывания в Беларуси

Выданные РФ "вагнеровцы" говорят, что не знали о выборах в Беларуси. Фото: prm.ua

Задержанные Минске "вагнеровцы" рассказали, что якобы отправились в Ливию и Сирию по объявлению. А о том, что в стране запланированы президентские выборы, вообще не знали.

По словам одного из "вагнеровцов", его неназванный "сослуживец" откликнулся на объявление на "Авито", после чего некий "Сергей Петрович", который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Сначала речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он из сирийского номера, пишет РИА Новости.

Куратор якобы просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, до 90 и потом до 180 человек. От сотрудников это "Сергей Петрович" требовал опыт участия в боевых действиях - в первую очередь на Донбассе и в Сирии.

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"Вагнеривци" сообщили, что логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая "Лариса Самарина". Затем группе заявили, что "Сергей Петрович" погиб и был назначен новый куратор - "Артур". Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэлу.

Прямая речь "вагнеровцов":

"За день до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск - Стамбул - Гавана - Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно выбыть в санаторий "Билорусочка" для отдыха".

"Все спали. Вдруг грохот - двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма".

"О том, что там выборы, мы узнали, когда приехали. Для нас это была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал".

На юге Беларуси находится еще одна группа боевиков частной военной компании из России. По словам Лукашенко, Россия врет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси "вагнеровцы" следовали в Стамбул, Венесуэлу или Ливию. Они рассказали , что их направили специально в Беларусь. Команда была ждать.