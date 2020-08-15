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суббота, 15 августа 2020 17:36

"Отдали России убийц - держите эмбарго" - украинские сети о Беларуси

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Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных под Минском 29 июля.

  Что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера" стало известно 14 августа.
Что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера" стало известно 14 августа.

Это вызвало острую реакцию президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Офис генерального прокурора Украины обращался в Генпрокуратуру Беларуси о выдаче задержанных, так как "вагнеривци" занимались террористической деятельностью на Донбассе.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровци" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс", - заявил Зеленский.

Gazeta.ua предлагает реакцию в Facebook.

Павел Климкин, бывший министр иностранных дел

"Выдача Лукашенко России боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, является нарушением международного права. За такие нарушения должно быть наказание. Не знаю, как собирается построить свою линию украинское руководство, это могут быть отдельные санкции или присоединение к санкциям ЕС, или то и др. Главное, чтобы это были меры против белорусского руководства, а не белорусов, которые борются за свою свободу. Это может быть и что-то более весомое и креативное.

Очевидно, что не сделать ничего невозможно. Это было бы пощечиной всем героям, волонтерам, просто всем, для кого война на Донбассе - часть их жизни. Отношения с Лукашенко после выдачи боевиков не могут быть, как раньше.

А обвинения с его стороны в дестабилизации ситуации с Украиной - это оскорбление всем нам, всем украинцам. Искренне надеюсь, что наша реакция не будет "на уровне слов и заявлений".

Ирина Геращенко, экс-первый вице-спикер

"Сейчас время - немедленных консультаций с нашими европейскими партнерами. МИД и ОП должны немедленно провести консультации, а Зеленський - телефонные переговоры с европейскими лидерами, и выработать заявление, что мы присоединяемся к оценке этих выборов Европейским Союзом и также не можем признать их результат.

Также время поставить в ОБСЕ и нормандском формате вопрос переноса площадки мирных переговоров в более нейтральную и не заангажированную РФ страну. После преданных РФ "вагнеровцев" переговоров в Минске быть не может"

Сергей Иванов, блогер

"О международных преступниках с ЧВК "Вагнер", которых Лукашенко вернул России.

Главный вопрос, на который наше государство должно дать ответ: сделал ли Офис генпрокурора все возможное для экстрадиции преступников. Если нет, это чистой воды служебная халатность, а если так, я бы хотел увидеть ответ генпрокурора Беларуси с отказом. Это не секретная процедура, гостайны здесь нет.

В общем, нормальный генпрокурор должен лично выехать в Беларусь и добиваться экстрадиции, регулярно информируя общество о ходе. Почему действующая генпрокурорка так не сделала? Наверное потому, что не считает массовое убийство украинцев серьезным преступлением, достойным ее внимания, другой причины я не вижу.

Владимир Петров (политтехнолог, продюсер. - Gazeta.ua) написал, что нужно отозвать нашего посла из Минска, выслать белорусского из Киева и не признать результаты выборов. Я согласен, но добавлю, что государство также может повлиять на рынок белорусских товаров в Украину. Отдали убийц - держите эмбарго на продукты, легпром и на свои сран*е трактора. Это будет серьезная и симметричный ответ. Более того, сейчас такая ситуация, что чем хуже белорусской власти, тем лучше белорусскому народу. Собирайте СНБО и вперед"

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Богдан Яременко, народный депутат от "Слуга народа", дипломат

"Белорусское государство по любым оценкам не может считаться нейтральным - это военно-политический союзник России.

Последние выходки де-факто лидера Беларуси Александра Лукашенко - игнорирование по политическим причинам законных требований о передаче Украине подозреваемых в совершении тяжких преступлений, прямолинейные и бездоказательные обвинения в причастности Украины к протестам в Беларуси, несколько случаев грубого нарушения прав граждан Украины во время протестов в Беларуси, за которые никто не был наказан, должны были убедить любителей гостеприимства Лукашенко - минский процесс себя исчерпал.

Мирный процесс должен продолжаться на другой площадке.

Сейчас оптимальным местом для переноса мирных переговоров, по моему мнению, могла бы быть Турция"

До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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