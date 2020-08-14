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пятница, 14 августа 2020 15:20

Кулеба прокомментировал поездку Зеленского в Беларусь

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Кулеба прокомментировал поездку Зеленского в Беларусь
Украина подходит взвешенно к оценке событий в Беларуси, говорит Кулеба. Фото: Reuters

До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы.

Сейчас главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным", - сказал министр "UA: Українське радіо".

Беларусь - не просто сосед, а партнер и страна, с народом которой Украину многое связывает, отметил Кулеба.

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"И второй элемент: очень серьезные размышления внешнеполитического, военного характера.

Мы должны четко помнить ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике? Поэтому мы подходим принципиально, но взвешенно к оценке событий в Беларуси", - заявил чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

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