В зоопарке показывают пластиковых пингвинов

В экзотическом зоопарке Телфорда в Шропшире, Великобритания, построили вольер для пингвинов за $78 тыс. В него работники поместили пластиковые фигуры пингвинов. Живых животных, которые смогли бы жить в нем, нет.

Владелец зоопарка Скотт Адамс, 35 лет, готовился к прибытию партии пингвинов Гумбольдта. Построил новый вольер, отправил сотрудников на курсы, где они учились ухаживать за пингвинами. Несколько месяцев зоопарк готовился к встрече с животными. Когда все было готово, им сообщили: пингвины не приедут. В стране произошла вспышка птичьей малярии, многие животные заболели и умерли, пишет Metro.

Автор: metro.co.uk Владелец зоопарка разместил в вольере пластиковые фигуры пингвинов

Скотт не знает, когда теперь приедут пингвины, и приедут ли вообще. Пока живых животных нет, владелец парка поселил в вольере 6 пластиковых.

"У нас был план расширяться. Решили построить новый вольер для пингвинов. Это обошлось нам в $78 тыс. Для такого небольшого зоопарка, как наш, это очень большие деньги", - рассказал Скотт.

Автор: metro.co.uk Птичья малярия поразила всю Великобританию. В зоопарках по всей стране умерло много пингвинов

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"Птичья малярия поразила всю Великобританию. В зоопарках по всей стране умерло много пингвинов. Мы поставили в наш вольер пластиковые модели. Дети теперь смотрят на них. Поселить в этот павильон других животных нельзя - он приспособлен только для жизни пингвинов. Специализированная компания месяц строила его", - сказал владелец зоопарка.

Автор: metro.co.uk Сотрудники, дети и взрослые посетители - все разочарованы. Мы продолжаем искать живых пингвинов

Большие зоопарки ищут пингвинов, чтобы заселить в свои вольеры. В Великобритании возник настоящий национальный дефицит этих птиц. Маленькие зоопарки, вроде Телфорда, получат птиц последними. Скотт Адамс все же надеется, что заселит свой вольер живыми пингвинами.

"Сотрудники, дети и взрослые посетители - все разочарованы. Мы продолжаем искать живых пингвинов. Если у кого-нибудь есть лишние пингвины, мы будем рады поселить их у нас", - сказал директор зоопарка.

В Антарктиде нашли кладбища пингвинов Адели, погибших века назад. Значительное количество мумий, лежащие под ледяным и снежным покровом в одних и тех же местах, говорит о внезапной массовой смерти этих птиц. Кроме того, после проведенной экспертизы исследователи с удивлением констатировали, что временной отрезок, во время которого происходило массовое вымирание, находится в диапазоне от 200 до 800 лет.