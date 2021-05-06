В ВОЗ заявили о "знаменательном моменте в борьбе с пандемией Covid-19

На глобальное согласование этой инициативы в рамках Всемирной торговой организации понадобится время. Фото: pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена поддержала идею отказаться от патентов на Covid-вакцины в период эпидемии. Это позволит большему количеству производителей изготавливать препараты от коронавируса. В ВОЗ такое решение США назвали "знаменательным моментом в борьбе с пандемией.

Соответствующее заявление обнародовал в Twitter гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Поддержка отказа от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин является мощным примером лидерства США в решении глобальных проблем здравоохранения. Это историческое решение относительно вакцинного справедливости", - отметил он.

Хотя на глобальное согласование этой инициативы в рамках Всемирной торговой организации понадобится время, 5 мая генеральный совет ВТО поднял вопрос временного отказа от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин.

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Впервые эту идею еще в октябре предложили Индия и ЮАР. С тех пор в поддержку отказа от патентов выступили десятки стран. Противники отказа от патентов настаивают, что производство вакцин от коронавирус является сложным, и его нельзя наращивать путем ослабления интеллектуальной собственности. По мнению критиков инициативы, отмена патентов может повредить будущим инновациям.