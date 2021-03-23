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вторник, 23 марта 2021 05:20

В ВОЗ резко отреагировали на неравное распределение вакцин от Covid-19

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В ВОЗ резко отреагировали на неравное распределение вакцин от Covid-19
Распределение вакцин от Covid-19 считают неравным. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус назвал неравное распределение вакцин от Covid-19 между богатыми и бедными странами "моральным провалом".

"Я еще в январе предупреждал, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не принять меры для обеспечения равного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, как мало было сделано для его предотвращения", - сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве, пишет ТСН.

По словам Гебреисуса, богатые страны вакцинируют молодых и здоровых людей за счет "жизней медиков, пожилых людей и других групп риска в других государствах".

"Разрыв между количеством вакцин, использованных в богатых странах, и количеством вакцин, полученных с помощью Covax, растет с каждым днем", - сказал он.

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По его мнению, такая ситуация "ведет к саморазрушению". Ведь чем дольше вирус распространяется, тем больше вероятность появления новых штаммов.

19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

До конца марта - начала апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка вакцины законтрактованной американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat B

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