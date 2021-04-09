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пятница, 09 апреля 2021 23:32

В ВОЗ прокомментировали смешивания различных типов Covid-вакцин

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В ВОЗ прокомментировали смешивания различных типов Covid-вакцин
Вакцинацию разными препаратами ВОЗ не рекомендует.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин против коронавируса во время прививки.

"Могу четко сказать, что пока нет данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожерио де Са Пинту Гаспар, передает Укринформ.

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Франция порекомендовала гражданам до 55 лет, которые получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, вакцинироваться другим препаратом.

В стране разрешено использование 2 мРНК-вакцин от коронавируса - препаратов от Pfizer и Moderna.

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