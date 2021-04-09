В ВОЗ прокомментировали смешивания различных типов Covid-вакцин

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин против коронавируса во время прививки.
"Могу четко сказать, что пока нет данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожерио де Са Пинту Гаспар, передает Укринформ.
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Франция порекомендовала гражданам до 55 лет, которые получили 1-ю дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, вакцинироваться другим препаратом.
В стране разрешено использование 2 мРНК-вакцин от коронавируса - препаратов от Pfizer и Moderna.
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