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вторник, 15 февраля 2022 15:01

Спецтема: Враг возле украинской границы

В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
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Россия отводит войска от границ Украины, заявили в российском минобороны. Репортаж о том, как в русскоязычных регионах Украины формируется идентичность на базе угроз российского вторжения и восьмилетней войны на Донбассе. И приготовления стран ЕС, граничащих с Украиной к возможному наплыву украинских беженцев в случае российского вторжения. Вот кое-что из того, что писали об Украине в мировых СМИ.

"Россия заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной", Business Insider, США

Во вторник, 15 февраля, министерство обороны России заявило, что отводит часть войск от границы с Украиной. Это произошло после нескольких недель обострения напряженности между Россией, Украиной и Западом из-за опасений возможного российского вторжения.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнив поставленные задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут выдвижение в свои воинские части. По мере завершения мероприятий по боевой подготовке войска будут совершать марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Автор: Reuters
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Россия сосредоточила более 130 тыс. военных у границ Украины, и Кремль заявил, что они находятся там в ответ на агрессию США, НАТО и Украины, а также для проведения военных учений.

На выходных США и Великобритания предупредили, что Россия может вторгнуться в любую минуту, но представитель МИД России Мария Захарова заявила во вторник, что они ошибались.

"15 февраля войдет в историю как день провала западной военной пропаганды", - сказала она.

"Мы должны бороться против россиян" - украинцы находят общую цель", The New York Times, США

Рыбача на мраморной глади замерзшей реки, одетый с ног до головы в камуфляж, Виктор Беркут выглядел похожим на советского гражданина. У него соответствующая биография. Он вступил в советскую армию в 1970-м и провел 30 лет, создавая системы противовоздушной обороны и ракеты, направленные против идеологических врагов Москвы - Запада.

Украина должна вступить в НАТО. Она должна оказать кровавое сопротивление врагу, если Путин прикажет атаковать

Но враг изменился. Сейчас Беркут винит Владимира Путина. Его родной Украине угрожают 130 тыс. российских военных. 71-летний пенсионер говорит, что всякая связь, которую когда-то чувствовал с Россией, исчезла. Украина должна вступить в НАТО, говорит. Она должна оказать кровавое сопротивление врагу, если Путин прикажет атаковать.

"Никогда так не думал. Нормально жил в СССР. Теперь начал понимать. Нам нужно противостоять России. Мы выбрали не русский путь, а европейский", - говорит он, засовывая приманку в прорубь во льду Днепра, недалеко от Черкасс.

Украинцев, которых разделяли споры, на каком языке говорить, в какую церковь ходить, и каких исторических героев почитать, начало объединять чувство общей цели перед лицом грозного врага

Его чувства подчеркивают глубокий сдвиг, который произошел с украинцами за восемь лет с тех пор, как Россия впервые вторглась и отобрала часть их страны. Народ, давно разделенный глубокими спорами о том, на каком языке говорить, в какую церковь ходить, и каких исторических героев почитать, начало объединять чувство общей цели перед лицом грозного врага.

Путин дал понять, что считает украинцев и русских "одним народом", разделенным враждебными западными силами. Эту, по его мнению, историческую несправедливость, он намерен исправить. Это побудило многих украинцев к драматическим изменениям. Люди, которые выросли в русскоязычных семьях, теперь предпочитают говорить исключительно на украинском, а в некоторых случаях отказываются учить детей языку родителей.

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По всей стране свергли памятники Ленину и эмблемы советского прошлого. Их заменили памятниками украинцам, погибшим в ходе революции 2014 года, когда пророссийское правительство изгнали из Киева. После четырех веков подчинения московским патриархам в 2019 году Православная церковь Украины отделилась от Русской церкви.

Россия остается доминирующей политической и культурной силой в Украине. Ее рэперы и тик-токеры популярны даже среди молодежи, которая все больше ориентируется в культуре на Запад. В Донецкой и Луганской областях, где Украина воюет с поддерживаемыми Россией сепаратистами, многие украинцы до сих пор чувствуют сильное родство с русскими, живущими прямо за границей. А по всей Украине продолжаются активные общественные размышления о месте России в прошлом страны и ее будущем.

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На фоне предупреждений Запада, что Россия может напасть в любой день, мы с фотографом Бренданом Хоффманом отправились в путешествие, чтобы узнать, что значит быть украинцем в момент национальной опасности. На протяжении 900 км ми следовали вдоль Днепра, который тянется по всей стране, физически отделяя западные регионы от земель на востоке. Те долгое время считались более восприимчивыми к гравитационному притяжению Москвы.

Сегодня, путешествуя по реке, это разделение, хотя и не исчезло полностью, но менее заметно. И во многих отношениях его затмило чувство общей борьбы.

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Начали путешествие в столице, где Днепр протекает мимо золотых куполов монастыря ХI века. Но самый почитаемый памятник Киева новый. На вершине холма, недалеко от Майдана Незалежности , небольшой мемориал из черной стали и гранитных плит, на которых выгравированы призрачные силуэты протестующих, известных как Небесная сотня – их расстреляли в течение нескольких дней в 2014 году во время Революции достоинства.

Революция побудила Путина, обеспокоенного тем, что Украина безвозвратно движется на Запад, отдать приказ об аннексии Крыма и спровоцировать сепаратистскую войну на востоке Украины.

Согласно опросу 2001 года, около половины украинцев поддержало провозглашение независимости в 1991 году. Опрос 2021 года показал, что это число возросло до 80%, а почти половина поддерживает членство в НАТО


Согласно опросу 2001 года, около половины украинцев поддержало провозглашение Украиной независимости в 1991 году. Опрос 2021 года показал, что это число возросло до 80%, а почти половина поддерживает членство в НАТО.

"Украина как нация родилась на Майдане в 2014 году. Это момент, когда конфликт стал для Путина невыносимым", - говорит профессор и социолог Евгений Глибовицкий.

Автор: Reuters
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Украинская нация начала формироваться на Майдане

Для многих украинцев памятник Небесной сотне стал местом паломничества. Родители умерших посещают его на дни рождения своих детей, а политики приезжают на фотосессии. Подобные мемориалы есть практически в каждом городе и поселке. Но Киев - место, где они умерли.

Примерно в трех часах вниз по реке – Черкассы. В краеведческом музее, посвященном революции 2014 года, есть фото местного фотографа Гарри Ефимова с мокрыми от крови волосами после столкновения с силовиками. По словам Ефимова, этот опыт был настолько травмирующим, что он перестал говорить на родном русском языке и теперь говорит только на украинском.

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Хотя большинство украинцев говорят или понимают по-русски и по-украински, споры о приоритете языка являются одними из самых острых в стране, а также между Украиной и Россией. В прошлом году вступил в силу закон, обязывающий всех, кто работает в сфере обслуживания, будь то официанты или банковские служащие, начинать любой разговор на украинском. Также существуют строгие квоты на количество разрешенных русскоязычных программ на украинском телевидении и радио.

Путин назвал ограничения русского в Украине "геноцидом" и частично оправдал аннексию Крыма Россией, заявив о необходимости защитить там русскоязычных.

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Даже вдали от линии фронта трудно избежать напоминаний о войне. В Днепре, в пяти часах езды вниз по реке, целая площадь превратилась в диораму в натуральную величину. Там представлены бронетранспортеры, башня танка и другие артефакты из ожесточенного боя на востоке, в котором горстка украинских солдат, известных как киборги, отражала осаду поддерживаемых Россией сепаратистов, которая закончилась в начале 2015 года после 242 дней осады.

Рядом в госпитале для ветеранов Александр Сегеда, сержант в отставке, который родился в России, но воевал против сепаратистов на востоке. Ему не нужно напоминать о войне.

Здороваетесь с кем-то утром, а к обеду слышите, что его уже нет в живых. А ему 22 года, у него беременная жена и маленький ребенок. Забыть такое невозможно. Невозможно простить

"Здороваетесь с кем-то утром, а к обеду слышите, что его уже нет в живых. А ему 22 года, у него беременная жена и маленький ребенок. Забыть такое невозможно. Невозможно простить", - говорит Сегеда, вспоминая.

"Польша готовится принять украинских беженцев в случае войны", ABC, США

Польша готовится принять украинских беженцев в случае нового нападения России. Но польское правительство надеется, что наихудшего сценария удастся избежать. Аналогичные приготовления ведут по всему региону. Особенно в странах ЕС, которые граничат с Украиной.

В то время как другие страны сворачивают дипломатические миссии в Украине, Польша заявляет, что пока сохраняет дипкорпус на случай, если он потребуется для содействия массовому выезду украинцев.

Автор: Reuters
  Ветеран российско-украинской войны показывает свою фотографию с Донбасса. Переехал жить в польский Вроцлав
Ветеран российско-украинской войны показывает свою фотографию с Донбасса. Переехал жить в польский Вроцлав

Польша в последние годы приняла большое количество украинских экономических мигрантов. Особенно после вторжения России в Украину в 2014 году. Она уже несколько недель готовится к принятию беженцев, если до этого дойдет, заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пжидач.

У Польши есть имидж страны, решительно выступающей против беженцев. Но этот подход основан на нежелании принимать много людей иного религиозного и расового происхождения. Украинцы как и поляки - славянский народ с похожим языком и обычаями. Они заполнили пробелы на рынке труда, и в последние годы в Польше их широко приветствуют.

Пшидач сказал, что Польша надеется, что ситуация в Украине не обострится, но его страна готовится к любому сценарию, включая возможность появления большого количества беженцев.

МВД Польши много недель готовит "инфраструктуру и планы" - беженцев будут размещать в общежитиях, спортивных сооружениях и других местах

Он добавил, что МВД много недель готовит "внутренние сценарии, инфраструктуру и планы" - беженцев будут размещать в общежитиях, спортивных сооружениях и других местах. Местных чиновников, в том числе мэров, попросили составить отчеты, какие объекты они могут предоставить.

Националистический премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил в субботу, что вторжение России в Украину может спровоцировать сотни тысяч украинских беженцев через границу в его страну.

Словакия также готовится к волне беженцев в случае конфликта. Власти подготовили план, что делать в таком случае, но он засекречен.

Автор: Reuters
  Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Довженко переехал жить в польский Вроцлав
Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Довженко переехал жить в польский Вроцлав

"Согласно анализам, даже ограниченное военное нападение России на Украину будет означать пересечение нашей границы десятками тысяч беженцев. Те, кто спасается от войны, получат статус беженцев", - заявил министр обороны Словакии Ярослав Над.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан предложил направить сотрудников полиции на помощь Словакии в случае такого конфликта.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что канцлер Германии Олаф Шольц едет в Киев и Москву, чтобы попытаться отговорить Путина от новой войны против Украины. Репортаж из российского Курска, возле которого собираются российские военные силы. И падение евро на фоне угроз российского вторжения.

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