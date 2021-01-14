В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу

Рассмотрение вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена", сказал лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл в своем обращении.

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

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Нижняя палата Конгресса США (Палата представителей) в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Теперь вопрос об отстранении Трампа должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах.

Однако верхняя палата вправе продлить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности. Для этого достаточно простого большинства голосов сенаторов.