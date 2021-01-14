В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1233
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2376
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1071
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 414
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1638
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 477
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 1017
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
Фото
Все фото
5
6
5
3
6
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
Оплата за сад зависит от возраста ребенка – украинка рассказала о жизни в Словакии
&quot;Пол года ждала разрешения на работу&quot; - украинка о переезде в США
"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
&quot;Самую страшную квартиру в мире&quot; хотят продать за $130 тыс.
"Самую страшную квартиру в мире" хотят продать за $130 тыс.
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 315
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1917
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 360
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 360
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1287
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 02:50

В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу

  Комментировать
В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу
Нижняя палата Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу. Фото: ВВС

Рассмотрение вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена", сказал лидер большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл в своем обращении.

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-президент Пенс отказался отстранить Трампа с должности

Нижняя палата Конгресса США (Палата представителей) в среду, 13 января, объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Теперь вопрос об отстранении Трампа должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах.

Однако верхняя палата вправе продлить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности. Для этого достаточно простого большинства голосов сенаторов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В верхней палате Конгресса сообщили, когда возьмутся за импичмент Трампу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 27038
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8829
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 8434
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 8155
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 8001
Мир
Хорватия ограничила въезд для украинцев
Хорватия ограничила въезд для украинцев
Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента
Трамп выступил с заявлением после объявленного импичмента Просмотров: 54
Google будет блокировать политическую рекламу
Google будет блокировать политическую рекламу Просмотров: 9
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз относительно коронавируса
В ВОЗ сделали неутешительный прогноз относительно коронавируса Просмотров: 153
В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами
В древнем захоронении обнаружили вещь, через которую общались с богами Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
1
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
Голосов: 821
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть