В Великобритании зафиксировали новый рекорд случаев Covid-19 за сутки

Рост заболеваемости Covid-19 в стране связано с выявлением нового мутировавшего варианта коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании обнаружили новый рекорд случаев заражения коронавирусом в сутки.

Так, количество заражений составило 36,8 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительственной информации.

Количество смертей за сутки составило 691. В целом в стране умерли 68,3 тыс. инфицированных.

За последние семь дней количество выявленных в стране случаев заражения выросла примерно на 60% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

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Отмечается, что рост заболеваемости связан с выявлением нового мутировавшего варианта коронавируса. Он начинает доминировать среди выявленных случаев заражения - в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе. На него сейчас приходится большая часть новых больных.

В связи с этим, более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией.

ПЦР-системы тестирования украинцев будут менять из-за нового штамма мутировавшего коронавируса. Нововведения сделают в конце декабря.