В Великобритании могут конфисковать имущество российских олигархов. Фото: DW

Великобритании разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации.

Его представят в британском парламенте на следующей неделе, сообщает глава Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс в эфире Sky News.

По словам Трасс, не исключается возможность конфискации имущества российских олигархов в Лондоне.

Она подчеркнула, что "приоритетом номер один" для Великобритании является сдерживание России от нового вторжения в Украину.

Рассказывая о том, как могут быть расширены экономические санкции против России, Трасс заявила, что правительство готово атаковать "любую компанию, представляющую интерес для РФ".

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"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что имеет иммунитет от санкций", - сказала Трасс.

Министр отметила, что в случае введения санкций олигархам из окружения президента РФ Владимира Путина "негде будет укрыться".

"Это будет непросто для России", – констатировала глава МИД Великобритании.

На вопрос о том, могут ли эти меры повлиять на финансы в Великобритании, она ответила, что "самое важное – это защита свободы и демократии", а это "важнее насущных финансовых проблем".

В ближайшие дни премьер Британии Борис Джонсон посетит страны Восточной Европы. Также Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Джонсон также объявил об усилении военного вклада страны в НАТО из-за угрозы усиления российской эскалации вокруг Украины.