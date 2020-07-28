В Великобритании коронавирус обнаружили у кошки

В Британии коронавирус впервые обнаружили у кошки. Фото: Reuters

В Великобритании впервые коронавирус обнаружили у кошки.

Животное заразилось от своих хозяев, которые заразились раньше. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития страны в понедельник, 27 июля.

В то же время власти Соединенного Королевства утверждают, что риска заболеть через домашних животных нет.

"Хотя речь идет о первом подтвержденном случае заражения животного коронавирусной инфекцией в Великобритании, нет доказательств, позволяющих предположить, что животное передало болезнь своим хозяевам или другим домашним животным", - говорится в сообщении.

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В связи с инцидентом в министерстве рекомендовали гражданам, живущим с животными, чаще мыть руки до и после контакта с ними.

В Индии на прошлой неделе начались первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса. Их проводит Индийский институт медицинских наук (AIIMS).