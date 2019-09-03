В Україну приедут американские сенаторы, которым запретили въезд в Россию

Сенатор Крис Мерфи едет в Украину. Фото: "Радио Свобода".

В Украину планируют прибыть 2 американских сенатора Крис Мерфи и Рон Джонсон. Им запретили въезд в Россию.

"Россия не впускает нас, но мы с Роном Джонсоном поедем в Украину, Сербии и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать двухпартийную поддержку новой украинской власти и продовжуваному диалога между Белградом и Приштиной", - написал Мерфи в Twitter.

Россия запретила въезд демократу Мерфи и республиканцу Джонсону, который является сопредседателем украинской группы в американском Сенате, в конце августа, передает "Радио свобода".

Russia wouldn't let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I'm in Berlin today for meetings first. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 2 вересня 2019 р.

Член сенатского комитета по иностранным делам Мерфи назвал этот шаг "потенциально опасным моментом для хрупких отношений наших двух наций".

Министерство иностранных дел России назвало запрет на въезд ответом на "ограничение относительно значительного количества членов Совета Федерации", верхней палаты российского парламента.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится при условии, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников. 2 сентября в Берлине прошли 8-часовые переговоры, рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он выступал в роли советника президента.