В Украину прибыла военная помощь от Польши

Польша помогает Украине оружием. Фото: Mariusz Błaszczak

В Украину прибыли колонны военной помощи от Польши.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", - сообщил министр.

Он не указал ни количество, ни тип боеприпасов, предоставленных Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такие потери армия РФ еще не несла: назвали количество ликвидированных оккупантов

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович в Facebook написал, что Польша передает 100 штук 60 мм минометов, 1500 боеприпасов к ним и 8 комплектов БПЛА.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".