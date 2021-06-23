В тюрьме открыли отель, ничего там не меняя

Нацистская тюрьма, в которой убили сотни заключенных, теперь служит гостиницей для особо стойких людей.

Тюрьма Кароста в Латвии построена в 1900 году. Сначала там был лазарет, а затем ее преобразовали в военную тюрьму. Об этом пишет Mirror.

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Во время Второй мировой войны нацисты приговорили латвийских дезертиров к смертной казни, расстреливая там заключенных. Над дверью в одной камере-одиночке есть надпись по-латышски: "Выход из ада".

Кровавая история Каросты привела ко многим рассказам о приведениях, когда якобы двери камер открывались сами по себе, а лампочки выкручивались из светильников. Сегодня охранники, работники гостиницы, все еще ходят по залам Каросты, но заключенные, гости, находятся там по собственному желанию.

В настоящее время гостиница работает как бутик-отель. Посетители могут совершить быструю экскурсию или выбрать ночь в Каросте, которая включает в себя: одежду заключенного, допрос и заключение в холодную камеру на ночь. Непослушание карается оскорблениями, физическими упражнениями и чисткой помещения. Все это за $35 за двухместную камеру. А "завтрак в постель", который подает охранник, стоит дополнительно $5,5. Тюремный отель получил десятки пятизвездочных отзывов на сайте Trip Advisor, мировом онлайн-сервисе подсказок для туристов.

Показали 15 исторических архитектурных памятников, которые сохранились только на старых фотографиях и рисунках.