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среда, 09 июня 2021 11:36

"Дом-монстр" на Подоле могут ввести в эксплуатацию

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&quot;Дом-монстр&quot; на Подоле могут ввести в эксплуатацию
Суд отменил запрет на ввод в эксплуатацию "Дома монстра". Фото: facebook.com/znenya.kuleba

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отменил запрет на ввод в эксплуатацию "дома-монстра" на ул. Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook.

"Обжалование этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли", - написала Кулеба.

Кроме того, суд назначил третью комплексную экспертизу по делу. По мнению депутата, это техника затягивания дел.

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"Дом-монстр" в Киеве уже не один год является предметом споров.

В 2016-м Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи ее помещений.

Впрочем, ООО "Патели Лизинг", которое свело скандального "монстра", в 2017 году начало "узаконивать" права собственности на отдельные квартиры в недострое через суд.

А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019-м отменил запрет на возведение новостройки, известной также как "дом-монстр" на ул. Нижний Вал. Ранее она была наложена Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.

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