"Дом-монстр" на Подоле могут ввести в эксплуатацию

Суд отменил запрет на ввод в эксплуатацию "Дома монстра". Фото: facebook.com/znenya.kuleba

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отменил запрет на ввод в эксплуатацию "дома-монстра" на ул. Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook.

"Обжалование этого решения в кассации требует времени, поэтому существует риск что Государственная архитектурно-строительная инспекция введет дом в эксплуатацию, несмотря на то, что у застройщика отсутствует договор аренды земли", - написала Кулеба.

Кроме того, суд назначил третью комплексную экспертизу по делу. По мнению депутата, это техника затягивания дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальное строительство: на Андреевском спуске позволили возвести гостиницу

"Дом-монстр" в Киеве уже не один год является предметом споров. В 2016-м Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи ее помещений. Впрочем, ООО "Патели Лизинг", которое свело скандального "монстра", в 2017 году начало "узаконивать" права собственности на отдельные квартиры в недострое через суд. А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019-м отменил запрет на возведение новостройки, известной также как "дом-монстр" на ул. Нижний Вал. Ранее она была наложена Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.