В турецком отеле обвалился цементный пирс, на котором были люди

Два человека находятся в критическом состоянии после аварии на пирсе пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Люди находились на цементном пирсе, когда он внезапно развалился", - сообщает издание.

Спасатели вытащили из воды 8 человек. Двоих из них доставили в больницу.

Автор: hurriyetdailynews.com

"Пирс, который развалился, был старым ... Строить пирсы из цемента запрещено", - прокомментировал ситуацию Мехмет Тюркьоз, губернатор округа, где произошел инцидент.

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Сейчас идет расследование инцидента, в частности выясняется, кто возводил пирс и причины его обвала.