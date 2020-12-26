В Турцию не пустят без анализов - новые правила въезда

В аэропортах Турции проверять наличие ПЦР-теста. Фото: REUTERS

Без свежего негативного ПЦР-теста на Covid-19 туристов в Турцию не пустят. Для пассажиров из ряда стран к этому еще добавляется обязательный карантин.

Такие правила вступают в силу с понедельника 28 декабря, со ссылкой на турецкое Минздрав сообщает Reuters.

В пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча заявил, что с понедельника все пассажиры, которые въезжают в страну, должны будут предоставить доказательства негативных тестов на коронавирус.

Тест должен быть свежим - сделанным не позднее 72 часов до приезда в Турцию.

Пассажирам, которые не предоставили служащим авиакомпании отрицательных результатов ПЦР-теста, не позволят садиться на рейсы в Турцию.

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Для туристов, прибывающих в Турцию наземным транспортом, ограничения вводят со среды 30 декабря.

Кроме того, для пассажиров, прилетающих из Великобритании, Южной Африки и Дании, вводят дополнительные меры - обязательный карантин по прибытии.

С вечера 31 декабря до утра 4 января по всей Турции будет введен комендантский час. Будет запрещено выходить из дома.