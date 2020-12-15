Турция введет ограничения в новогоднюю ночь

Турция введет локдаун на Новый год. Фото: aawsat.com

С вечера 31 декабря до утра 4 января по всей Турции будет введен комендантский час. Будет запрет выходить из дома.

"Комендантский час будет введен непрерывно с 21.00 четверга, 31 декабря, в 05.00 понедельника, 4 января", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

Он объяснил введение этого ограничения предотвращением скопления людей в новогодний период и распространению коронавируса. Эрдоган отметил, что с усилением ограничений, эпидемия начала уменьшаться. Президент попросил граждан продолжать и дальше придерживаться установленных правил.

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Сейчас в Турции действует комендантский час с 21.00 вечера до 05.00 утра каждый день в будни и с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника на выходных.

Такие ограничения были приняты две недели назад для предотвращения распространения коронавируса и уменьшение количества новых инфицированных.

За последние сутки в стране было выявлено почти 27 000 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 218 человек, выздоровели более 22,2 тысячи. В активной фазе болезни находится 5103 человека.