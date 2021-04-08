В Турции зафиксировали рекорд смертности от коронавируса

В Турции в течение суток от коронавируса умерли 276 человек. Фото: Reuters

В Турции в среду, 7 апреля, зарегистрировали рекордный суточный прирост связанных с Covid-19 летальных случаев.

Отмечается, что в течение суток от осложнений коронавируса умерли по меньшей мере 276 граждан страны. Общее количество умерших пациентов достигло 32 943 человек, пишет CNN.

Кроме того, в турецком Министерстве здравоохранения сообщили о 54 740 новых случаях заражения SARS-CoV-2, что также является рекордным показателем.

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Всего с первого зафиксированного случая заболевания коронавирусом в Турции (11 марта 2020 года) в стране подтвердили 3 633 925 заражений.

Напомним, что со 2 апреля в Турции вновь усилили ограничения, в частности вернули комендантский час, который теперь действует в провинциях "красной" зоны не только в воскресенье, но и в субботу. Также руководство государства продлило запрет на пребывание на улице с 21:00 до 5:00 в будние дни. Рынки, продуктовые магазины, овощные и мясные лавки, а также магазины с сушеными орехами и фруктами будут открыты с 10:00 до 17:00. В выходные также разрешена работа пекарен.