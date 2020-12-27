В Турции случилось очередное землетряение

Предыдущее землетрясение случилось в октябре. Фото АР

а востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Анадолу.

"В провинции Элязыг на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)", - отмечается в сообщении.

Землетрясение зафиксировано в 09:37 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 15,94 км.

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Как известно, в результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, в турецком Измире под завалами разрушенных зданий погибли 117 человек. После землетрясения было зарегистрировано еще 4468 подземных толчков, 48 из которых силой более 4 баллов по шкале Рихтера.