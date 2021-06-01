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вторник, 01 июня 2021 05:10

В Турции резко ответили РФ на упреки за работу с Украиной

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В Турции резко ответили РФ на упреки за работу с Украиной
МИД Турции отреагировало на упреки России. Фото: armyinform.com.ua

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на упрек руководителя российского МИД Сергея Лаврова о продаже БПЛА Украины.

"Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло", сказал Чавушоглу на телеканале NTV.

Чиновник добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Он также указал, что позиция Турции о непризнании оккупации Крыма Россией остается неизменной.

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"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решения - в политической плоскости", - сказал глава МИД Турции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева".

По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".

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01
июня

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