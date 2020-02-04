В тоннеле произошла крупная авария

В Антверпене произошла масштабная авария. Фото: BELGA

В туннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена произошла крупная авария. Столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик и легковушка.

Один человек погиб, 5 получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы, сообщает "Европейская правда".

По предварительным данным, произошло цепное столкновение с участием грузовика, двух автобусов и легкового автомобиля.

Погиб водитель легкового автомобиля.

Раненых госпитализировали. Уцелевших эвакуировали из туннеля на автобусах.

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Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.

В Запорожье автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив. Авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде днем ​​2 февраля.