В тоннеле произошла крупная авария

В туннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена произошла крупная авария. Столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик и легковушка.
Один человек погиб, 5 получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы, сообщает "Европейская правда".
По предварительным данным, произошло цепное столкновение с участием грузовика, двух автобусов и легкового автомобиля.
Погиб водитель легкового автомобиля.
Раненых госпитализировали. Уцелевших эвакуировали из туннеля на автобусах.
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Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.
В Запорожье автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив. Авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде днем 2 февраля.
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