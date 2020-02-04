В тоннеле произошла крупная авария

 
Ексклюзивы
1/5
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 756
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 846
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 729
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5382
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1170
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5562
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1332
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2718
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
3
4
5
9
3
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Видео
Все видео
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 666
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3231
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 774
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 1575
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 22:21

В тоннеле произошла крупная авария

  Комментировать
В тоннеле произошла крупная авария
В Антверпене произошла масштабная авария. Фото: BELGA

В туннеле Беверен на северо-западе бельгийского Антверпена произошла крупная авария. Столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик и легковушка.

Один человек погиб, 5 получили серьезные ранения, у 44 легкие травмы, сообщает "Европейская правда".

По предварительным данным, произошло цепное столкновение с участием грузовика, двух автобусов и легкового автомобиля.

Погиб водитель легкового автомобиля.

Раненых госпитализировали. Уцелевших эвакуировали из туннеля на автобусах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аварии на железнодорожном переезде погиб отец 16 детей

Тоннель Беверен останется закрытым в течение неопределенного периода.

В Запорожье автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив. Авария произошла на регулируемом светофором железнодорожном переезде днем ​​2 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В тоннеле произошла крупная авария». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Цукерберг запустил соцсеть

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 75233
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 45478
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 13104
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 10287
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
 Просмотров: 8604
Мир
ВОЗ не признали пандемией распространение коронавируса
ВОЗ не признали пандемией распространение коронавируса Просмотров: 189
23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле
23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле Просмотров: 945
Цукерберг запустил соцсеть
Цукерберг запустил соцсеть
 Просмотров: 531
Во Франции убили блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова
Во Франции убили блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова Просмотров: 1026
Про коронавирус в цифрах: вторая смерть за пределами Китая
Про коронавирус в цифрах: вторая смерть за пределами Китая Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
4
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
Голосов: 1056
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua