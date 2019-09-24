В Тихом океане пылает российское судно: эвакуируют весь экипаж

Автор: tvc Среди океана горит российский плавучий завод "Петр Житников"

В Тихом океане горит российский плавучий завод по переработке рыбы "Петр Житников".

Пламя вспыхнуло в крабовом цехе. Там хранилась упаковка из гофрокартона, передает Интерфакс.

"В настоящее время с плавбазы снято в пределах 250 человек. Эвакуация продлится не менее часа-двух", - рассказали в Морском спасательном подцентре (МСПЦ)"Южно-Сахалинск".

Никто не пострадал. В настоящее время из плавбазы уже эвакуированы 250 человек.

Рядом находятся шесть судов, участвующих в эвакуации. Они доставляют людей на плавбазу "Всеволод Сибирцев". Далее судовладелец будет принимать решение, куда их отправлять". Если пожар потушат, то людей вернут на плавбазу, которая потом на буксире или своим ходом отправится в Приморский край.

Автор: tvc Среди океана горит российский плавучий завод "Петр Житников"

Носовая надстройка плавбазы обесточена, но в остальной части судна свет есть, электростанция работает.

Также источник добавил, что противоаварийная партия плавбаза продолжает бороться с пожаром. Противопожарных средств на судне хватает.

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В МСПЦ отметили, что погода в районе происшествия плохая. Туда направились три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов. Еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов.

"Петр Житников" - один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является "Дальморепродукт".

В Черном море, в Туапсинском районе Краснодарского края, загорелось и затонуло российское рыболовецкое судно. 6 рыбаков, которые были на его борту, спасли и доставили на берег попутными судами.