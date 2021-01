В Тихом океане бушует ураган и 18-метровые волны

В Беринговом море, что разделяет США и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана, сообщает "Радіо Свобода"

По данным Национальной службы погоды США, "циклон-бомба" с ураганным ветром и 18-метровыми волнами ударил по участку Алеутских островов на Аляске.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4