В горах погибли 8 альпинистов, еще несколько пропали без вести

Альпинисты погибли в горах к северу от Тегерана. Фото: Радио Свобода

В Иране из-за снежного шторма в горах погибли 8 человек, еще несколько пропали без вести.

"Альпинисты находились в горах к северу от Тегерана. Их точное количество пока неизвестно, поэтому количество погибших может быть выше. Многодневный сильный снегопад и ветер делают невозможным дорожное движение в нескольких регионах страны", сообщает Радио Свобода.

П и спасательные работы остановились на ночь. Они продолжатся в воскресенье, 27 декабря.

Представители власти ранее призвали воздержаться от поездок в горы из-за сообщений о снежных лавинах, метелях и снегопаде.

Австралийка умерла во время восхождения на Эверест. Она хотела доказать, что веганы не самые слабые и могут все то же, что и те, кто едят мясо и продукты животноводства. Ее муж Роберт Гропел, который входил в команду, и пострадал от высокогорного отека легких, выжил.