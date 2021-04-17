В течение 48 часов страну должны покинуть 18 российских дипломатов – МИД Чехии

Дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы. Фото: hamacek.cz

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что он высылает 18 российских дипломатов из страны. Их обвиняют в работе на спецслужбы.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - цитирует Novinky слова главы МИД.

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Отметим, Гамачек должен был 19 апреля посетить Россию для переговоров о получении вакцины против коронавируса Спутник V, но вчера отменил визит.

Как известно, Украина высылает старшего дипломата российского посольства. Решение было принято после того, как ФСБ РФ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге.