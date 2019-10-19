В Тбилиси произошел мощный взрыв в жилом доме

В Тбилиси взорвался газ в 16-этажном доме. Фото: "Кавказский узел"

В грузинской столице Тбилиси произошел взрыв газа в жилой 16-этажке, пострадали четыре человека.

ЧП произошло утром в субботу, 19 октября, на проспекте Давида Гурамишвили, передает "Кавказский узел".

В результате взрыва обрушились стены и перегородки между квартирами с первого до четвертого этажа. Также во многих квартирах выбило стекла, повреждено около десяти автомобилей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового водонагревателя. Пострадали 4 человека, наиболее серьезные травмы получил владелец квартиры, в которой произошел взрыв.

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"Площадь ожогов составляет 60-65%, повреждения третьей степени. У пациента отмечаются ожоги дыхательных путей, ожоговый шок. Состояние тяжелое. Проводятся реанимационные мероприятия", - рассказал врач Тбилисского ожогового центра Георгий Давлианидзе.

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