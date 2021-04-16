В Тбилиси неизвестный захватил в банке заложников

Полиция уже успела освободить заложников. Об обстоятельствах дела не сообщается. Фото: Interpressnews

В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении "Банка Грузии".

Нападающий ворвался в учреждение возле станции метро Авлабари, сообщает Interpressnews.

Впоследствии полиция задержала злоумышленника. Об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Ваша Сирадзе.

"Правоохранители задержали нападавшего, а заложников освободили. Никто не пострадал. Всех заложников безопасно перевезли в отделение полиции", - сообщил он.

Следственные действия продолжаются. По разным причинам полиция не сообщила ни количество заложников, ни другие детали.

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О мотивах нападавшего не сообщали. Станцию ​​метро рядом с местом событий открыли.

20 ноября 2020 в Тбилиси на просп. Акакия Церетели человек с оружием ворвался в офис микрофинансовой организации. Тогда мужчина взял в заложники примерно 9 человек. Очевидцы говорят, что нападавших несколько. В руках у них видели гранаты.