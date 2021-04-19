В Таиланде помиловали девятерых украинцев. Трое до сих пор в колониях

Трое граждан остаются в заключении. Фото: pixabay.com

Украинцы, которые находились в исправительных учреждениях Таиланда, получили королевское помилование по случаю Национального дня страны.

Шестеро украинцев уже вернулись на родину, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Еще трое граждан остаются в заключении в Таиланде.

"Выражаю благодарность королю Таиланда Раме Х за проявление высокого человеческого гуманизма и главному омбудсмену Виддхавату Раджатануну, который способствует решению такого сложного вопроса как помилование", — отметила Денисова.

Омбудсмен уточнила, что двое украинцев получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 без учета проведенного в тюрьме времени. Еще одному лицу срок сократили на 50%.

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Украинку 35-летнюю Дарью Шигаеву, которую власти Индонезии задержали по подозрению в хранении наркотиков, отпустили 11 ноября. С нее сняли обвинение. Женщину задержали 5 ноября в доме, в котором она год живет на Бали. Утром к ней приехали полицейские с представителями таможенной службы и сообщили, что в посылке, которую женщина получила из Украины, нашли следы наркотиков.